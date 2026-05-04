San Giovanni L’istituto comprensivo Marconi protagonista tra musica e spettacolo

A San Giovanni, l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” si appresta a coinvolgere studenti e pubblico in una serie di eventi nel mese di maggio. Durante questo periodo, si svolgeranno spettacoli musicali e rappresentazioni teatrali in diverse location della zona. Gli studenti parteciperanno a iniziative che coinvolgono sia il pubblico locale che quello di livello nazionale, con il sostegno delle istituzioni scolastiche.

Arezzo, 04 maggio 2026 – L’Istituto Comprensivo “G. Marconi” si prepara a vivere un mese di maggio particolarmente intenso, caratterizzato da appuntamenti musicali e spettacoli che vedranno gli studenti impegnati su palcoscenici di rilievo locale e nazionale. Protagonista assoluta sarà la “Marconi Wind & Percussion Ensemble”, formazione bandistica dell’istituto, impegnata in un percorso artistico che culminerà nel grande evento conclusivo in piazza Masaccio, in programma il 13 maggio 2026. Il calendario delle esibizioni si apre mercoledì 6 maggio con la partecipazione alla 4ª Rassegna Regionale Orchestre, ospitata nel Salone Vasariano di Arezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni. L’istituto comprensivo“Marconi” protagonista tra musica e spettacolo Notizie correlate Due classi dell'Istituto comprensivo Camerano, Giovanni Paolo II, Sirolo, premiate a NapoliCAMERANO - L’Associazione Annalisa Durante è un’associazione senza scopo di lucro, costituitasi nel 2005 in risposta alla morte innocente della... La Civica scuola di Musica dona alcuni strumenti all'istituto comprensivoUn gesto concreto per sostenere l’educazione musicale e rafforzare la collaborazione tra scuola e territorio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A San Giovanni Teatino c'è il taxi sociale: accompagnerà i cittadini in ospedale, a fare la spesa, ritirare farmaci; I Licei Giovanni da San Giovanni vincono il concorso nazionale del Made in Italy; Isernia: studenti in arrivo dalla Spagna verranno ospitati dall'I.C. San Giovanni Bosco.; Sesto San Giovanni, arriva il Coach di Quartiere. San Giovanni. L’istituto comprensivoMarconi protagonista tra musica e spettacoloArezzo, 04 maggio 2026 – L’Istituto Comprensivo G. Marconi si prepara a vivere un mese di maggio particolarmente intenso, caratterizzato da appuntamenti musicali e spettacoli che vedranno gli studen ... lanazione.it Centinaia di pesci morti sulla spiaggia a San Giovanni a Teduccio: indagine di Istituto Zooprofilattico, Asl e ArpacCentinaia di pesci morti sulla spiaggia ex Municipio di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Le immagini impressionanti sono state riprese in un video di Antonio Vitolo, del ... fanpage.it Senologia, un'altra importante certificazione per il reparto del San Giovanni - facebook.com facebook Ridolfo del Ghirlandaio figlio di Domenico. Madonna col Bambino San Giovanni Battista e San Sebastiano x.com