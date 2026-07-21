Un cane disperso da settimane è stato trovato e salvato al largo della baia di San Francisco. Le autorità hanno confermato che il cane è stato recuperato e poi restituito alla famiglia.

Un cane che risultava scomparso da settimane è stato salvato al largo della baia di San Francisco e riconsegnato alla sua famiglia. Lo riferiscono le autorità. I vigili del fuoco di Menlo Park hanno trovato il cucciolo giovedì scorso mentre nuotava nei pressi del Cooley Landing Park a East Palo Alto, in California, e lo hanno portato in salvo. La scomparsa del cane era stata segnalata il 4 luglio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - San Francisco, cucciolo di cane salvato nella baia: era disperso da giorni

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Sea Lion Pup Rescued After Wandering Into San Francisco Neighborhood

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