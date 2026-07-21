Vigili del Fuoco salvano cucciolo scomparso dal 4 luglio era nelle acque paludose della baia di San Francisco

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cucciolo scomparso dal 4 luglio è stato ritrovato e salvato da una squadra di Vigili del Fuoco a East Palo Alto, nella baia di San Francisco. Il cane si trovava nelle acque paludose, nuotando disperatamente per giorni. Durante l’intervento, è stato utilizzato anche un drone per monitorare le sue condizioni. Il salvataggio si è concluso con successo, e il cucciolo è stato messo in salvo.

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Una squadra di Vigili del fuoco ha salvato un cucciolo a East Palo Alto, nella baia di San Francisco, in un'operazione spettacolare in acqua, usando anche un drone per monitorarlo: il cane era scomparso da casa da giorni e caduto in acqua nuotava disperatamente per sopravvivere anche all'attacco dei gabbiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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