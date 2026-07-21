Sospeso dipendente del comune di San Cipriano d'Aversa, nel casertano. L'uomo è stato accusato di reato di peculato e falso ideologico in atto pubblico. Nei suoi confronti è stato disposto un sequestro di più di 300mila euro. L'impiegato pubblico avrebbe realizzato falsi mandati di pagamento che avrebbero dovuto rimborsarlo per presunte spese di viaggio. Gli indebiti pagamenti sarebbero continuati per circa un decennio in cui l'indagato avrebbe approvato in autonomia i mandati di pagamento, in qualità di responsabile dell'ufficio finanziario. Secondo le stime dei finanzieri, il dipendente avrebbe percepito 14.050,98 euro dai Comuni di Rocca San Felice e San Cipriano d'Aversa e 342. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Cipriano, approvava da sé mandati di pagamento: rimborsi fasulli per più di 300mila euro

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