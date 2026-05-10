A Bergamo, sono stati registrati furti per un valore di circa 300 mila euro, portando la sindaca a chiedere un aumento delle forze dell’ordine. Le telecamere di sorveglianza sono state esaminate come possibile strumento di protezione per i negozi colpiti, mentre si discute su chi debba decidere se investire in nuovi agenti o nell’uso del taser. La questione riguarda le misure più efficaci per garantire la sicurezza nel territorio.

? Punti chiave Come possono le telecamere proteggere i negozi dopo il colpo?. Chi deve decidere tra nuovi agenti o l'uso del taser?. Perché la sicurezza del centro è fallita nonostante le guardie giurate?. Quali misure adotterà il Viminale per rispondere alla richiesta della sindaca?.? In Breve Furto di 50 borse da Tiziana Fausti e colpo al negozio Daminelli.. Senatore Misiani presenta interrogazione parlamentare per sollecitare il governo.. Parlamentari della Lega propongono l'uso del taser per la polizia locale.. Area colpita tra i portici del Sentierone e piazza Dante.. La sindaca Elena Carnevali ha inviato una comunicazione ufficiale al ministro Piantedosi per richiedere un incremento delle forze dell’ordine a Bergamo dopo i furti avvenuti nei negozi del centro città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, furti da 300mila euro: la sindaca chiede più forze dell’ordine

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