Una bambina è rimasta intrappolata nel bocchettone di una piscina nel trevigiano, attirata dalle bollicine sulla superficie. Quando si è avvicinata, la gamba destra si è incastrata nella pompa dell’impianto. La famiglia ha presentato un esposto contro la gestione della struttura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno liberato la bambina e trasportata in ospedale. Le condizioni di salute non sono state rese note.

Era entrata in acqua attirata dalle bollicine che affioravano sulla superficie. Quando le ha raggiunte, la gamba destra è rimasta attaccata alla pompa dell’impianto. Una bambina, in gita con un centro ricreativo in una piscina del trevigiano lo scorso 9 luglio, ha gridato chiedendo aiuto ed è stata liberata dagli operatori della struttura. L’incidente non ha avuto conseguenze gravi, ma le ha provocato un ematoma nero di dieci centimetri e un forte spavento. Dopo i recenti casi di cronaca avvenuti nelle piscine, la famiglia ha deciso di presentare un esposto ai Carabinieri. I genitori hanno accompagnato la figlia al Pronto soccorso il giorno stesso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Salva la bambina intrappolata nel bocchettone della piscina nel trevigiano. La famiglia presenta un esposto

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