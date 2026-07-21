Salute | per il terzo anno consecutivo AD Scientific Index conferma il prof Pietro Gentile come miglior chirurgo plastico rigenerativo al mondo
Per il terzo anno consecutivo, un professore associato di chirurgia plastica è stato riconosciuto come il miglior chirurgo plastico rigenerativo al mondo dall’AD Scientific Index. La conferma arriva dopo che il suo nome è stato incluso nella classifica internazionale per le sue competenze nel settore. La valutazione si basa su parametri scientifici e pubblicazioni. La notizia è stata resa nota oggi, senza ulteriori dettagli sul metodo di selezione o sui risultati specifici.
Roma, 21 luglio 2026 – Per il terzo anno consecutivo il Prof. Pietro Gentile, Professore Associato di Chirurgia Plastica presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si conferma al primo posto della classifica mondiale dell'AD Scientific Index nella disciplina della Regenerative Plastic Surgery, consolidando una leadership scientifica costruita attraverso anni di ricerca, innovazione e riconoscimenti a livello internazionale. L'AD Scientific Index, elaborato dall'agenzia internazionale Alper-Doger Scientific Index, valuta la produttività e l'impatto scientifico dei ricercatori attraverso consolidati indicatori bibliometrici, tra cui H-index, i10-index, numero di pubblicazioni e citazioni scientifiche, utilizzando dati provenienti da Google Scholar e Scopus. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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