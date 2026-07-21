Notizia in breve

Per il terzo anno consecutivo, un professore associato di chirurgia plastica è stato riconosciuto come il miglior chirurgo plastico rigenerativo al mondo dall’AD Scientific Index. La conferma arriva dopo che il suo nome è stato incluso nella classifica internazionale per le sue competenze nel settore. La valutazione si basa su parametri scientifici e pubblicazioni. La notizia è stata resa nota oggi, senza ulteriori dettagli sul metodo di selezione o sui risultati specifici.