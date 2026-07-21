Salute | il Professore Pietro Gentile miglior chirurgo plastico rigenerativo al mondo
Il Professore Pietro Gentile è stato riconosciuto come il miglior chirurgo plastico rigenerativo al mondo per il terzo anno consecutivo. È Professore Associato di Chirurgia Plastica presso un'università italiana e si occupa di tecniche di rigenerazione tessutale e ricostruzione estetica. La sua attività si concentra su interventi di chirurgia plastica e medicina rigenerativa. Il riconoscimento è stato assegnato da una società internazionale di specialisti del settore.
Per il terzo anno consecutivo il Prof. Pietro Gentile, Professore Associato di Chirurgia Plastica presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si conferma al primo posto della classifica mondiale dell'AD Scientific Index nella disciplina della Regenerative Plastic Surgery, consolidando una leadership scientifica costruita attraverso anni di ricerca, innovazione e riconoscimenti a livello internazionale. L'AD Scientific Index, elaborato dall'agenzia internazionale Alper-Doger Scientific Index, valuta la produttività e l'impatto scientifico dei ricercatori attraverso consolidati indicatori bibliometrici, tra cui H-index, i10-index, numero di pubblicazioni e citazioni scientifiche, utilizzando dati provenienti da Google Scholar e Scopus. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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