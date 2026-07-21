Notizia in breve

Il Professore Pietro Gentile è stato riconosciuto come il miglior chirurgo plastico rigenerativo al mondo per il terzo anno consecutivo. È Professore Associato di Chirurgia Plastica presso un'università italiana e si occupa di tecniche di rigenerazione tessutale e ricostruzione estetica. La sua attività si concentra su interventi di chirurgia plastica e medicina rigenerativa. Il riconoscimento è stato assegnato da una società internazionale di specialisti del settore.