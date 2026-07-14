Schneider Electric è l’azienda più sostenibile al mondo per il terzo anno consecutivo

Schneider Electric è stata riconosciuta come l’azienda più sostenibile al mondo per il terzo anno consecutivo. La classifica, realizzata da TIME e Statista, ha analizzato cinque parametri principali per valutare le aziende. La società di Stezzano si è distinta per la sua capacità di integrare pratiche sostenibili nelle operazioni quotidiane. La posizione in classifica si basa su dati e criteri specifici, senza indicare altri dettagli sui criteri di valutazione o sui risultati delle analisi.

Stezzano. Per il terzo anno consecutivo Schneider Electric è considerata l’azienda più sostenibile al mondo. A metterla al primo posto è la classifica realizzata da TIME e Statista, che ha preso in esame 5.000 grandi imprese internazionali e ne ha confrontato risultati e impegni sul fronte ambientale. Il riconoscimento ha un legame diretto anche con Bergamo. A Stezzano il gruppo ha una presenza importante e un punto di riferimento per le attività italiane. Schneider Electric è una multinazionale francese che sviluppa tecnologie per gestire meglio l’energia: in concreto, sistemi e software utilizzati nelle fabbriche, negli edifici, nei data center e nelle infrastrutture per controllare i consumi, automatizzare gli impianti ed evitare sprechi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Schneider Electric: How Trust and Engagement Drive Sustainable Performance

Notizie e thread social correlati

Hera è la multiutility più sostenibile al mondo per il sesto anno consecutivoIl gruppo Hera si conferma come la multiutility più sostenibile al mondo per il sesto anno consecutivo.

Siderno conquista la Bandiera Blu per il settimo anno consecutivo: eccellenza ambientale e turismo sostenibileSiderno ottiene per il settimo anno consecutivo la Bandiera Blu, un riconoscimento che attesta la qualità delle acque e l’attenzione all’ambiente.

Temi più discussi: Schneider Electric: l’azienda più sostenibile al mondo per il 3° anno consecutivo; Schneider Electric: sulla strada per il COP21 perché la sostenibilità è un fattore chiave di crescita; Intacture: il primo data center in Europa in una miniera attiva della Val di Non; SCHNEIDER ELECTRIC: prospettiva positiva di JP Morgan.

Il nostro obiettivo è aumentare la qualità della vita delle persone in ogni spazio vitale. Per raggiungerlo, rendiamo fruibili l’energia e le informazioni in modo confortevole, sicuro ed efficiente. spr.ly/6014BD0zRC casa connessa #FellerAG Feller by Schneider x.com

Schneider Electric: l’azienda più sostenibile al mondo per il 3° anno consecutivoSchneider Electric è stata nominata Azienda più sostenibile al mondo da TIME Magazine e Statista per il terzo anno consecutivo. Scopri il suo impegno e i risultati concreti. greenme.it

Schneider Electric è per la seconda volta l’azienda più sostenibile al mondo- Rueil Malmaison, Francia / Bergamo, 23 gennaio 2025 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, è la World Most Sustainabile ... notizie.tiscali.it