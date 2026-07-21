Salute | Lazio senza glutine 303 strutture 700 studenti formati e guida estiva per celiaci

Nel Lazio sono state coinvolte sei scuole alberghiere e circa 700 studenti hanno seguito corsi sulla cucina senza glutine. Oltre 80 attività di ristorazione hanno aderito al programma “Lazio senza glutine”. È stata pubblicata anche una guida estiva multilingue dedicata ai celiaci, che elenca 303 strutture che offrono opzioni senza glutine.

Sei istituti alberghieri coinvolti, circa 700 studenti formati, oltre 80 attività di ristorazione interessate e una guida estiva multilingue con 303 strutture aderenti al programma Alimentazione fuori casa (Afc). Questi sono i principali risultati del progetto “Lazio senza glutine: inclusione, formazione e informazione”, che è stato presentato oggi presso la sede del Consiglio regionale del Lazio. Realizzato tra gennaio e luglio 2026 e promosso dalla Regione Lazio insieme all’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura (Arsial), il progetto è stato attuato in collaborazione con l’Associazione italiana celiachia (Aic) Lazio Aps. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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