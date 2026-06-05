Un nuovo prototipo di pane di frumento senza glutine sviluppato dal CNR permette di consumare una fetta di pane tradizionale, con crosta croccante e mollica profumata, senza provocare reazioni infiammatorie nei celiaci. La ricerca ha creato un prodotto che combina caratteristiche sensoriali tipiche del pane classico con la sicurezza per chi soffre di sensibilità al glutine. Il pane è stato testato in laboratorio, senza l'uso di additivi, e si presenta come alternativa alle tradizionali opzioni senza glutine.

Immaginate di poter mordere una fetta di pane fatto di vero grano — con quella crosta che scricchiola, quella mollica che profuma di lievito e di forno — senza che il corpo risponda con una cascata infiammatoria silenziosa e devastante. Per circa 280.000 italiani diagnosticati con celiachia, e per le centinaia di migliaia che ancora non sanno di esserne affetti, questo scenario ha sempre avuto il sapore di un miraggio. Fino ad ora. Nei laboratori dell’Istituto di scienze dell’alimentazione del Consiglio nazionale delle ricerche di Avellino, un gruppo di ricercatori guidato dal ricercatore Mauro Rossi ha trasformato quello che sembrava un... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Pane di frumento senza glutine: il prototipo del CNR che rivoluziona la dieta per celiaci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dal Cnr prototipo di pane di frumento senza glutine, prima volta al mondoUn team di ricercatori ha sviluppato un nuovo tipo di pane di frumento senza glutine, risultato mai realizzato prima a livello mondiale.

Cnr, realizzato un pane di frumento senza glutineL’Istituto di scienze dell’alimentazione del Cnr di Avellino ha sviluppato un prototipo di pane di frumento senza glutine.

Temi più discussi: Solfiti ed emulsionanti nel pane Lidl: è lecito? Rispondono la catena e Roberto Pinton; Pare Pane: attitudine e cuore di Andrea Roscioli; Se Hormuz si chiude, il prezzo del pane può esplodere: la guerra passa anche dai fertilizzanti; don Andrea Vena – Commento al Vangelo di domenica 7 giugno 2026.

Dal Cnr prototipo di pane di frumento senza glutine, prima volta al mondoPresso i laboratori di Avellino dell’Istituto di scienze dell’alimentazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isa) è stato realizzato, su un impianto pilota, un prototipo di pane di grano ... adnkronos.com

Novità per i celiaci: pane senza glutine ma con il frumentoIl pane che sa di pane. Fatto di frumento eppure senza glutine. È brevettata l'ultima novità della ricerca nutrizionale per chi ha problemi di celiachia, appena presentata al Cosmofarma di Bologna da ... ilgiornale.it