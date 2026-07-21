Una nuova guida online dedicata a ristoranti e hotel senza glutine coinvolge sei istituti alberghieri e ha formato circa 700 studenti. Oltre 80 attività di ristorazione sono state incluse nel progetto. Sono stati organizzati due convegni medico-scientifici con 200 partecipanti. La rete di iniziative territoriali si concentra su informazione, consulenza e sicurezza alimentare per persone con intolleranza al glutine.

Sei istituti alberghieri coinvolti, circa 700 studenti formati, oltre 80 attività di ristorazione coinvolte, due convegni medico-scientifici con 200 partecipanti e una rete di iniziative territoriali dedicate a informazione, consulenza e sicurezza alimentare. Sono i principali risultati del progetto «Lazio senza glutine: inclusione, formazione e informazione», presentati oggi nel Consiglio regionale del Lazio durante la conferenza stampa organizzata da Aic Lazio Aps, con la partecipazione dei rappresentanti della Regione, del Consiglio regionale, di Arsial e di medici e ricercatori esperti nella gestione della celiachia. Nel Lazio sono oltre 28mila le persone con diagnosi di celiachia. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - «Lazio senza glutine», la prima guida online per cittadini e turisti: dai ristoranti agli hotel, la lista

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