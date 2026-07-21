Salute elettronica casa | cosa viene fermato alle dogane europee e da dove arriva

Quasi il 68% dei prodotti sequestrati alle frontiere europee nel 2022 proveniva dalla Cina. La maggior parte di questi articoli, circa sette su dieci, erano legati a settori come salute, elettronica e articoli per la casa. I controlli doganali hanno riguardato prodotti considerati non conformi o a rischio grave, evidenziando una presenza significativa di merci provenienti dalla Cina tra quelle fermate alle frontiere dell’Unione Europea.

Quasi sette “rifiuti” su dieci arrivano dalla Cina. Lo scorso anno, il 67,9% dei prodotti bloccati alle frontiere Ue per non conformità o rischio grave ha origine cinese. Un numero in calo rispetto al picco del 74,9% del 2024, ma ancora ben sopra i livelli 2022-2023, quando la quota si fermava al 57-58%. Al secondo posto gli Stati Uniti, scesi al 5,4%, lontani dal 13-14% del biennio precedente. Poi il Regno Unito, anch’esso in calo: dall’8,3% del 2022 al 6,1% di oggi. È la geografia dei prodotti che non ottengono l’ok alla dogana europea e che viene presentata nel dettaglio all’interno dell’ultima relazione della direzione generale fiscalità ed unione doganale della Commissione europea. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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