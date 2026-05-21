Dogane più di 82 miliardi allo Stato nel 2025 | il 40% viene dalle accise sull’energia
Nel 2025, le dogane hanno previsto di versare allo Stato oltre 82 miliardi di euro, con circa il 40% di questa cifra derivante dalle accise sull’energia. Parallelamente, sono aumentati anche i controlli, in particolare su un settore in rapida espansione come l’ecommerce. I dati indicano un incremento sia delle entrate fiscali che delle verifiche sui prodotti in transito, riflettendo un’attenzione crescente alle attività commerciali online e alle fonti di entrata statale.
Più introiti ma soprattutto più controlli. Nel primo caso dalle accise sull’energia. Nel secondo, invece, su un fenomeno in «crescita vertiginosa», ovvero l’ecommerce. È così che si può riassumere il bilancio annuale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presentato mercoledì 20 maggio in apertura degli Stati generali a Roma. Il numero di partenza è quello dei prelievi complessivi, che nel 2025 sono stati 82,5 miliardi di euro. Significa due miliardi in più rispetto al 2024. Due fattori, incrociati tra loro, sono stati determinanti secondo il direttore Roberto Alesse, ovvero la «valorizzazione delle risorse umane» integrata all’utilizzo dell’intelligenza artificiale che, come ripetuto più volte, «deve rappresentare un fattore abilitante per il rafforzamento della capacità analitica». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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