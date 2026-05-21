Dogane più di 82 miliardi allo Stato nel 2025 | il 40% viene dalle accise sull’energia

Nel 2025, le dogane hanno previsto di versare allo Stato oltre 82 miliardi di euro, con circa il 40% di questa cifra derivante dalle accise sull’energia. Parallelamente, sono aumentati anche i controlli, in particolare su un settore in rapida espansione come l’ecommerce. I dati indicano un incremento sia delle entrate fiscali che delle verifiche sui prodotti in transito, riflettendo un’attenzione crescente alle attività commerciali online e alle fonti di entrata statale.

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