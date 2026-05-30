Ebola obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo e Uganda e nuove regole per i voli | cosa prevede l’ordinanza del ministero della Salute

Da Congo e Uganda, chi arriva deve compilare una dichiarazione e comunicarlo alle autorità sanitarie. Il ministero della Salute ha emanato un’ordinanza che introduce nuove regole per i voli provenienti da queste zone. Le misure includono controlli più stringenti e la richiesta di certificati sanitari. Non sono previste sanzioni specifiche, ma le autorità monitorano le procedure di ingresso. L’obiettivo è prevenire la diffusione di Ebola.

Obbligo di «dichiarazione e comunicazione» per chi arriva da Congo e Uganda e nuove disposizioni per i voli. È, questo, in sintesi il contenuto dell’ordinanza pubblicata nella Gazzetta ufficiale e firmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Chi entra in Italia «con qualunque mezzo di trasporto» dovrà compilare e firmare un’apposita dichiarazione entro 24 ore dall’arrivo, utilizzando il modulo allegato all’ordinanza. Il documento dovrà essere inviato via e-mail oppure consegnato direttamente al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale competente per residenza o domicilio. A loro volta, Regioni e Province autonome... 🔗 Leggi su Open.online

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