Salute Donatella Possemato | I disturbi alimentari sono una delle più grandi emergenze sanitarie del nostro tempo

Da ilgiornale.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, più di tre milioni di persone vivono con un disturbo della nutrizione e dell'alimentazione. Negli ultimi anni, il fenomeno è aumentato e viene considerato una delle maggiori emergenze sanitarie. La problematica riguarda diverse fasce di età e si manifesta con vari comportamenti alimentari anomali. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e promuovendo interventi di prevenzione e cura. Non sono stati ancora annunciati dati aggiornati sui tassi di diagnosi o sui programmi specifici di intervento.

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In Italia oltre tre milioni di persone convivono con un disturbo della nutrizione e dell'alimentazione. Negli ultimi anni il fenomeno ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti: dopo la pandemia i casi sono aumentati di circa il 30-35%, mentre l'età di insorgenza si è progressivamente abbassata, con i primi segnali che possono manifestarsi già tra gli 8 e i 9 anni. Una vera emergenza sanitaria e sociale che coinvolge non solo i pazienti, ma anche le famiglie, la scuola e l'intera comunità. Per Donatella Possemato, imprenditrice impegnata da anni nello sviluppo di iniziative nel settore della sanità pubblica e privata, è arrivato il momento di cambiare paradigma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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