Stigma!? Disturbi mentali e disturbi alimentari
In occasione della Giornata Mondiale dei Disturbi Alimentari il 2 giugno, un’organizzazione ha organizzato un evento dedicato alle tematiche della salute mentale, con particolare attenzione ai disturbi alimentari. L’incontro si concentrerà sullo stigma e sui pregiudizi che spesso accompagnano queste condizioni, coinvolgendo professionisti e persone che vivono queste problematiche. L’obiettivo è affrontare i temi legati alla percezione sociale e ai pregiudizi, senza entrare nel merito di cause o motivazioni.
In occasione della Giornata Mondiale dei Disturbi Alimentari, (2 giugno) Ali di Vita propone un incontro dedicato allo stigma e ai pregiudizi nell’ambito della salute mentale, con un focus sui Disturbi Alimentari (DA). Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Padova- Rete Italiane. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Disturbi Alimentari LGBTQIA+
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