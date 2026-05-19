Il Kum! Festival trova una nuova casa a Perugia Saperi a confronto sui grandi temi del nostro tempo

Il “Kum! Festival” si sposta a Perugia, segnando un nuovo capitolo nella sua storia. La rassegna, ideata e diretta dallo psicoanalista, si concentra sui grandi temi di attualità attraverso incontri e confronti. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge esperti e relatori provenienti da vari settori. L’obiettivo è offrire uno spazio di approfondimento e dialogo su questioni sociali, culturali e psicologiche che interessano il pubblico.

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Nuovo capitolo per “Kum! Festival“: la rassegna ideata e diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati (nella foto con la sindaca Vittoria Ferdinandi) con il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni, taglia il traguardo della decima edizione con una sostanziale novità: una nuova casa a Perugia, che lo accoglierà dal 23 al 25 ottobre. “Kum!“ è nato per mettere al centro del discorso pubblico e della diffusione dei saperi i temi della cura e del prendersi cura, della salute e della malattia, del benessere e del disagio, nelle tante declinazioni filosofiche e psicologiche, mediche e scientifiche, sociali e politiche. "Mancava in Italia un luogo aperto di riflessione sul tema della cura – dice Recalcati – e da subito “Kum!“ si è imposto come appuntamento di rilievo nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il “Kum! Festival“ trova una nuova casa a Perugia. Saperi a confronto sui grandi temi del nostro tempo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento KUM! cambia casa: il festival di Massimo Recalcati si trasferisce a PerugiaKUM! Festival, la rassegna ideata e diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati, con il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni,... Terni, il pranzo del Primo Maggio: “Momento conviviale ed occasione di confronto sui temi del lavoro”Il tradizionale pranzo del Primo Maggio, organizzato da Bella Ciao, è un appuntamento che si rinnova di anno in anno. Perugia nuova casa di 'Kum! festival' diretto dallo psicoanalista Massimo Recalcati. 'La Tentazione della violenza' il tema al centro della decima edizione x.com Perugia nuova casa di 'Kum! festival' diretto dallo psicoanalista Massimo RecalcatiPerugia è la nuova casa di Kum! festival, la rassegna ideata e diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati, con il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni. La decima edizione si terr ... ansa.it KUM! cambia casa: il festival di Massimo Recalcati si trasferisce a PerugiaKUM! Festival, la rassegna ideata e diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati, con il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni, taglia il traguardo della decima edizione con una sosta ... perugiatoday.it