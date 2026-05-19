Il Kum! Festival trova una nuova casa a Perugia Saperi a confronto sui grandi temi del nostro tempo

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il “Kum! Festival” si sposta a Perugia, segnando un nuovo capitolo nella sua storia. La rassegna, ideata e diretta dallo psicoanalista, si concentra sui grandi temi di attualità attraverso incontri e confronti. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge esperti e relatori provenienti da vari settori. L’obiettivo è offrire uno spazio di approfondimento e dialogo su questioni sociali, culturali e psicologiche che interessano il pubblico.

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Nuovo capitolo per “Kum! Festival“: la rassegna ideata e diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati (nella foto con la sindaca Vittoria Ferdinandi) con il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni, taglia il traguardo della decima edizione con una sostanziale novità: una nuova casa a Perugia, che lo accoglierà dal 23 al 25 ottobre. “Kum!“ è nato per mettere al centro del discorso pubblico e della diffusione dei saperi i temi della cura e del prendersi cura, della salute e della malattia, del benessere e del disagio, nelle tante declinazioni filosofiche e psicologiche, mediche e scientifiche, sociali e politiche. "Mancava in Italia un luogo aperto di riflessione sul tema della cura – dice Recalcati – e da subito “Kum!“ si è imposto come appuntamento di rilievo nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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