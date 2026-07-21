Un cane ha causato un incendio domestico nel Maryland, Stati Uniti, dopo aver saltato sul bancone e premuto il tostapane. Le telecamere di sorveglianza di una casa hanno ripreso la scena, mostrando il cane che si aggirava vicino agli elettrodomestici. Due animali sono stati salvati dai vicini, mentre altri tre non sono sopravvissuti. L’incendio ha distrutto l’abitazione, senza altri feriti segnalati.

Le telecamere di casa hanno ripreso tutta la scena, d ue animali salvati dai vicini, ma per altri tre non c’è stato nulla da fare. Quella che doveva essere una normale giornata si è trasformata in una tragedia nel Maryland, negli Stati Uniti, dove un cane ha provocato involontariamente un incendio che ha devastato l’abitazione della sua famiglia. A ricostruire l’accaduto sono state le immagini della telecamera di sicurezza installata all’interno della casa, che hanno immortalato ogni istante. Il gesto involontario che ha dato origine al rogo. L’incendio è divampato il 10 luglio a Belcamp mentre i proprietari erano fuori casa. Analizzando le registrazioni della videocamera, gli investigatori hanno scoperto che Bo, uno dei cani della famiglia, era salito sul piano della cucina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Salta sul bancone e preme il tostapane: il cane scatena un incendio devastante nel Maryland, il video è straziante

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