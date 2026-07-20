Un cane salendo sul ripiano della cucina ha acceso accidentalmente il tostapane, scatenando un incendio che si è rapidamente diffuso in tutta la casa. Le fiamme hanno causato la morte di tre animali domestici presenti nell’abitazione. L’incendio ha provocato danni estesi agli interni dell’abitazione e ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita.

Un gesto del tutto involontario del cane di famiglia sarebbe all’origine del devastante incendio che ha distrutto un’abitazione nella contea di Harford, in Maryland, e causato la morte di tre animali domestici. A ricostruire l’accaduto sono state le telecamere di sicurezza della casa che, secondo quanto riportato da La Stampa, hanno permesso agli investigatori di stabilire con precisione come sia iniziato il rogo. Secondo la ricostruzione dell’Office of the State Fire Marshal, il 10 luglio, Bo, uno dei cani della famiglia Ellis, è salito sul piano della cucina nel tentativo di raggiungere del cibo. Durante il movimento ha azionato accidentalmente il tostapane, che ha incendiato alcuni materiali infiammabili lasciati nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cane sale sul ripiano della cucina per prendere del cibo e accende per errore il tostapane: le fiamme si propagano in tutta la casa, morti gli altri tre animali di famiglia

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