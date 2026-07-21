Il luna park di Solbiate Olona non si terrà quest’anno. L’amministrazione comunale ha deciso di annullare l’evento per motivi di sicurezza. La scelta è stata comunicata nelle scorse settimane e riguarda esclusivamente questa edizione. La motivazione ufficiale non coinvolge Spotorno, che non ha alcun collegamento con la decisione. La manifestazione, prevista in passato, è stata quindi cancellata senza indicare ulteriori dettagli.

Quest’anno a Solbiate Olona il luna park non arriverà. La decisione dell’amministrazione comunale, maturata nelle scorse settimane, è legata esclusivamente a ragioni di sicurezza e precede di diversi giorni la tragedia avvenuta a Spotorno, dove il quindicenne Alessio Colletti ha perso la vita dopo essere stato colpito da una scarica elettrica su un’attrazione del parco divertimenti. Proprio per evitare equivoci, il Comune ha precisato che il provvedimento non è una conseguenza dell’incidente ligure, ma nasce in primo luogo da una relazione tecnica predisposta dalla Polizia locale, sulla quale il sindaco ha basato il diniego all’autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salta il Luna park: "Motivi di sicurezza. Spotorno non c’entra"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Solbiate Olona dice no al luna park, mancano i requisiti di sicurezza: “Ma la tragedia di Spotorno non c’entra"Il luna park a Solbiate Olona è stato annullato quest'anno a causa della mancanza dei requisiti di sicurezza.

Muore folgorato al luna park di Spotorno, indagato il titolare del calciometroUn ragazzo di 15 anni è morto folgorato al luna park di Spotorno la sera del 16 luglio.

Salta il Luna park: Motivi di sicurezza. Spotorno non c’entraSolbiate Olona dice no dopo la valutazione della Polizia locale. Il Comune: Decisione presa prima della tragedia in Liguria. ilgiorno.it

Luna Park cancellato a Solbiate Olona: dopo la tragedia di Spotorno la scelta del sindaco divide il paeseL'amministrazione aveva negato l'autorizzazione alle giostre per motivi di sicurezza. Il primo cittadino: Decisione presa sulla base di una relazione tecnica, non contro i giostrai ... laprovinciadivarese.it