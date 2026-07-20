Solbiate Olona dice no al luna park mancano i requisiti di sicurezza | Ma la tragedia di Spotorno non c’entra

Notizia in breve

Il luna park a Solbiate Olona è stato annullato quest'anno a causa della mancanza dei requisiti di sicurezza. La decisione è stata presa prima della morte di un quindicenne al luna park di Spotorno, avvenuta recentemente. Il Comune ha chiarito che l’assenza di requisiti di sicurezza ha impedito lo svolgimento delle attività, non collegandosi comunque alla tragedia ligure. La scelta mira a garantire la sicurezza dei visitatori e degli operatori.