Solbiate Olona dice no al luna park mancano i requisiti di sicurezza | Ma la tragedia di Spotorno non c’entra
Il luna park a Solbiate Olona è stato annullato quest'anno a causa della mancanza dei requisiti di sicurezza. La decisione è stata presa prima della morte di un quindicenne al luna park di Spotorno, avvenuta recentemente. Il Comune ha chiarito che l’assenza di requisiti di sicurezza ha impedito lo svolgimento delle attività, non collegandosi comunque alla tragedia ligure. La scelta mira a garantire la sicurezza dei visitatori e degli operatori.
Solbiate Olona (Varese) – A Solbiate Olona quest'anno il luna park non ci sarà. Una decisione che, dopo la morte del quindicenne saronnese Alessio Colletti al luna park di Spotorno, assume inevitabilmente un significato diverso, ma che il Comune precisa essere stata presa ben prima della tragedia ligure. L’ autorizzazione agli operatori dello spettacolo viaggiante è stata infatti negata nelle scorse settimane dal sindaco, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla Polizia locale che ha evidenziato criticità sotto il profilo della sicurezza e della gestione dell'area destinata alle attrazioni. “L'ordinanza non nasce da un'avversione nei confronti dei luna park – spiegano dall'amministrazione comunale – ma esclusivamente dalle valutazioni tecniche contenute nella relazione della Polizia locale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Tragedia al luna park di Spotorno: 15enne muore folgorato durante un giocoUn ragazzo di 15 anni è deceduto giovedì 16 luglio al luna park di Spotorno, in provincia di Savona, dopo essere stato colpito da una scarica...
Spotorno, tragedia al luna park. Un 15enne muore folgorato da un giocoUn ragazzo di 15 anni è morto ieri sera al luna park di Spotorno, nel Savonese, dopo essere stato folgorato mentre utilizzava un'attrazione chiamata...
Argomenti più discussi: Questione di sicurezza: niente luna park a Solbiate Olona; A Solbiate Olona la tradizionale Pastasciutta Antifascista organizzata da ANPI; Dal Polo logistico di Olgiate Olona fino a 60 tir al giorno sul Sempione; Polizia locale, partono i servizi serali condivisi tra Solbiate e Olgiate.
I CHOOSY ARRIVANO PER LA PRIMA VOLTA A SOLBIATE OLONA In occasione del Solbiate a tutta Birra, vi faremo rivivere la nostalgia e potenza degli anni 90/2000 col nostro party NO STOP SIETE PRONTI A CANTARE E BALLARE? Sabato 11 LUG facebook