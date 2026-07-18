muore folgorato al luna park di spotorno indagato il titolare del calciometro

Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato al luna park di Spotorno la sera del 16 luglio. Le autorità stanno indagando sul caso e hanno iscritto nel registro degli indagati il titolare di un calciometro presente all’evento. La procura ha aperto un fascicolo e sta verificando eventuali responsabilità legate all’incidente. La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma non è sopravvissuta. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.