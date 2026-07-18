Muore folgorato al luna park di Spotorno indagato il titolare del calciometro

Da thesocialpost.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato al luna park di Spotorno la sera del 16 luglio. Le autorità stanno indagando sul caso e hanno iscritto nel registro degli indagati il titolare di un calciometro presente all’evento. La procura ha aperto un fascicolo e sta verificando eventuali responsabilità legate all’incidente. La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma non è sopravvissuta. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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Proseguono le indagini sulla morte di Alessio Coletti, il ragazzo di 15 anni rimasto folgorato la sera del 16 luglio al luna park di Spotorno, in provincia di Savona. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati il titolare del “calciometro”, l’attrazione sulla quale si è verificato l’incidente, con l’ipotesi di omicidio colposo. Accertamenti tecnici e autopsia. L’avviso di garanzia, notificato al gestore dell’impianto e al suo legale, rappresenta un atto dovuto che consentirà alla difesa di nominare un proprio consulente in vista dell’autopsia sul corpo del giovane, in programma martedì. Nel frattempo, la Procura di Savona ha incaricato anche un ingegnere elettromagnetico dell’Università di Torino di eseguire una consulenza tecnica sull’impianto elettrico del calciometro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Folgorato al luna park di Spotorno, 15enne muore in ospedale

Video Folgorato al luna park di Spotorno, 15enne muore in ospedale

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