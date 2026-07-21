Il gruppo armato yemenita degli Houthi ha detto di aver imposto un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita, in risposta a un attacco compiuto il 13 luglio contro l’aeroporto della capitale yemenita Sana’a, che è controllata dal gruppo. L’Arabia Saudita non aveva rivendicato l’attacco, ma lo aveva fatto il governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale, che è in guerra con gli Houthi: il governo aveva detto di averlo fatto per impedire l’atterraggio di un aereo proveniente dall’Iran, alleato degli Houthi, mentre il gruppo lo aveva attribuito all’Arabia Saudita, che è la principale sostenitrice del governo yemenita Ora al centro dell’attenzione torna lo stretto di Bab el-Mandeb, il passaggio largo poche decine di chilometri che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso e, attraverso il Canale di Suez, al Mediterraneo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sale la tensione nel Golfo, gli Houthi impongono un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita

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