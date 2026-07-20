Gli Houthi hanno annunciato un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita minacciando di colpire le sue rotte commerciali

Gli Houthi hanno dichiarato un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita, minacciando di colpire le rotte commerciali. L’Arabia Saudita non ha rivendicato l’attacco, mentre il governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale, coinvolto nel conflitto, ha annunciato di essere responsabile. La decisione arriva in un momento di tensione crescente tra le parti. Nessuna conferma ufficiale sulla portata delle azioni o sui danni causati.

L’Arabia Saudita non aveva rivendicato l’attacco, ma lo aveva fatto il governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale, che è in guerra con gli Houthi: il governo aveva detto di averlo fatto per impedire l’atterraggio di un aereo proveniente dall’Iran, alleato degli Houthi, mentre il gruppo lo aveva attribuito all’Arabia Saudita, che è la principale sostenitrice del governo yemenita. Gli Houthi avevano risposto attaccando con missili e droni l’aeroporto di Abha, una grossa città nel sud dell’Arabia Saudita. Era stato il primo grande attacco compiuto dal gruppo contro l’Arabia Saudita dal 2022, quando era stato concordato un cessate il fuoco che aveva posto fine a un’intensa campagna di bombardamenti contro lo Yemen iniziata nel 2015. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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