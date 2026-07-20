Gli Houthi hanno dichiarato un blocco navale totale contro l’Arabia Saudita, definendolo una risposta all’assedio alla capitale dello Yemen. L’annuncio è stato diffuso attraverso comunicati ufficiali dei combattenti, che hanno sottolineato come questa misura sia una reazione diretta alle operazioni militari di Riyad nella regione. Nessuna conferma indipendente sulle modalità o l’effettiva portata del blocco è stata ancora resa pubblica.

Roma, 20 luglio 2026 – Gli Houthi hanno annunciato un blocco marittimo dell'Arabia Saudita, in risposta a quello che i guerriglieri hanno definito “l’assedio alla capitale dello Yemen”. L’embargo marittimo è stato annunciato oggi ha “effetto immediato”. La scorsa settimana le forze dell’Arabia Saudita e quelle degli Houthi si sono attaccate per la prima volta da anni. “Dichiariamo un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita, basato sul principio 'occhio per occhio', con effetto immediato a partire dalla pubblicazione di questa dichiarazione”, ha affermato il portavoce militare Yahya Saree, citato da Bloomberg News. https:www.quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli Houthi annunciano il blocco navale contro l’Arabia Saudita. “Embargo totale in riposta all’assedio da parte di Riad”

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