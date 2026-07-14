Il 15 luglio, i rider di Milano e Bologna hanno deciso di fermarsi dalle 18, bloccando le consegne di Glovo, Deliveroo e Just Eat. La protesta mira a chiedere maggiori tutele per la salute e il salario, in particolare durante le ore più calde della giornata. La giornata di sciopero coinvolge i lavoratori di queste piattaforme, che hanno annunciato l’astensione dal lavoro per tutta la durata dell’evento.

Il 15 luglio sarà una giornata di sciopero per i rider: dalle 18 i fattorini di Glovo, Deliveroo e Just Eat smetteranno di lavorare a Milano per chiedere maggiori tutele a partire dal blocco delle attività nelle ore più calde. Una richiesta in linea con l’ordinanza in vigore fino a settembre, di cui i rider chiedono il rispetto senza che questo si trasformi in una diminuzione del salario. La decisione è stata presa, insieme alle categorie Nidil Cgil Milano e Filt Cgil Milano, lo scorso 10 luglio in una assemblea con presidio in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale. «Chiediamo a Glovo, Deliveroo e al Prefetto di Milano - ha spiegato Andrea Bacchin della Nidil Cgil - soluzioni tangibili per i lavoratori: misure che tutelino la loro salute senza costringerli a perdere salario. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Il 15 luglio sciopero dei rider a Milano e Bologna. Sindacati: «Tutelare salute e salario»

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