Safe House – Non fidarti di nessuno | tutto quello che c’è da sapere sul film

Safe House – Non fidarti di nessuno: trama, cast e streaming del film. Questa sera, martedì 21 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Safe House – Non fidarti di nessuno, film del 2025 diretto da Jamie Marshall con Lucien Laviscount, Hannah John-Kamen, Ethan Embry, Lewis Tan, Holt McCallany, Brian Borello, Michael Bradway, Markina Brown. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Dopo che un attacco terroristico ha gettato nel caos la città di Los Angeles, sei agenti federali sono riusciti a mettersi al sicuro e a nascondersi. Gradualmente, tuttavia, cominciano a sospettare che il colpevole dell’attentato potrebbe essere uno di loro. 🔗 Leggi su Tpi.it

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