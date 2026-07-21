Stasera, martedì 21 luglio 2026, Italia 1 trasmette in prima visione il film d'azione Safe house - Non fidarti di nessuno, ambientato a Los Angeles subito dopo un attacco terroristico. Al centro del film, diretto da Jamie Marshall, ci sono sei agenti federali rinchiusi in una safe house in attesa che l'emergenza rientri: uno di loro, però, potrebbe essere tra i responsabili dell'attentato. L'appuntamento con Safe house - Non fidarti di nessuno è per oggi alle 21.15 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Sei agenti federali rimangono nascosti in seguito a un attacco terroristico a Los Angeles, ma ben presto iniziano a sospettare l'uno dell'altro quando si rendono conto che il colpevole potrebbe trovarsi proprio tra loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Safe house - Non fidarti di nessuno, il film d'azione stasera su Italia 1

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