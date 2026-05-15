Un colpo di fortuna | tutto quello che c’è da sapere sul film
Un colpo di fortuna: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un colpo di fortuna – Coup de chance, film del 2023 scritto e diretto da Woody Allen. Si tratta del cinquantunesimo film diretto da Woody Allen, nonché il primo girato in lingua francese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Fanny e Jean hanno tutto della coppia ideale: realizzati nella loro vita professionale, vivono in un magnifico appartamento nei quartieri alti di Parigi e sembrano innamorati come il primo giorno. Ma quando Fanny incrocia casualmente Alain, un ex compagno di liceo, la situazione si capovolge. 🔗 Leggi su Tpi.it
ARRIVA UN COLPO DI FORTUNA! DI COSA SI TRATTA
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1^Tv - Alle 21.15 Un colpo di fortuna di Woody Allen con Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider | Fanny, sposata con Jean, uomo ricchissimo non privo di qualche segreto, s’innamora di Alain, un vecchio compagno di scuola, ma il marito lo scopre x.com
Quanto contano il caso e la fortuna nelle nostre esistenze? È la domanda che aleggia in Un colpo di fortuna, il nuovo film di Woody Allen che questa sera, venerdì 15 maggio alle 21:20, debutta su Rai 3 per la prima volta in TV. Siamo a Parigi, tra viali elega - Facebook facebook
Un colpo di fortuna stasera su Rai 3: trama e cast del film di Woody AllenStasera su Rai 3 Un colpo di fortuna, il film di Woody Allen: trama completa, cast e curiosità sulla pellicola tra amore, caso e destino. movieplayer.it
Un colpo di fortuna: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 3Il grande cinema d’autore torna a illuminare il palinsesto nazionale con un’opera che mescola sapientemente noir e riflessione filosofica. Un colpo di fortuna rappresenta il cinquantesimo ... maridacaterini.it
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