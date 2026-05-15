Un colpo di fortuna: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un colpo di fortuna – Coup de chance, film del 2023 scritto e diretto da Woody Allen. Si tratta del cinquantunesimo film diretto da Woody Allen, nonché il primo girato in lingua francese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Fanny e Jean hanno tutto della coppia ideale: realizzati nella loro vita professionale, vivono in un magnifico appartamento nei quartieri alti di Parigi e sembrano innamorati come il primo giorno. Ma quando Fanny incrocia casualmente Alain, un ex compagno di liceo, la situazione si capovolge. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Un colpo di fortuna: tutto quello che c’è da sapere sul film

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ARRIVA UN COLPO DI FORTUNA! DI COSA SI TRATTA

Sullo stesso argomento

Qualcosa di Lilla: tutto quello che c’è da sapere sul filmQualcosa di Lilla: trama, cast e streaming del film su Rai 1 Questa sera, giovedì 2 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Qualcosa di...

Aquaman: tutto quello che c’è da sapere sul filmAquaman: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Aquaman, film del...

1^Tv - Alle 21.15 Un colpo di fortuna di Woody Allen con Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider | Fanny, sposata con Jean, uomo ricchissimo non privo di qualche segreto, s’innamora di Alain, un vecchio compagno di scuola, ma il marito lo scopre x.com

Un colpo di fortuna stasera su Rai 3: trama e cast del film di Woody AllenStasera su Rai 3 Un colpo di fortuna, il film di Woody Allen: trama completa, cast e curiosità sulla pellicola tra amore, caso e destino. movieplayer.it

Un colpo di fortuna: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 3Il grande cinema d’autore torna a illuminare il palinsesto nazionale con un’opera che mescola sapientemente noir e riflessione filosofica. Un colpo di fortuna rappresenta il cinquantesimo ... maridacaterini.it

Colpo di fortuna reddit