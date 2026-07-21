Sandro Sabatini ha dichiarato che il suo pallone d’oro non arriverà dal mondiale. Durante un'intervista nello studio di Sportmediaset, il giornalista ha rivelato di aver scelto un calciatore diverso rispetto a quello che potrebbe vincere il premio. Sabatini ha spiegato che le sue preferenze non sono legate alle prestazioni nel torneo mondiale, ma si basano su altri criteri. La sua scelta non è stata specificata.

Nello studio di Sportmediaset, Sandro Sabatini ha svelato il suo preferito per il prestigioso premio consegnato da France Football. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Sabatini: "Il mio pallone d'oro non arriva dal mondiale"

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