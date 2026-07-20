Le quote per il Pallone d'Oro sono state aggiornate in vista del Mondiale, con la Spagna favorita dopo aver ottenuto il controllo tecnico sotto la guida del nuovo allenatore. Le scommesse indicano un aumento delle possibilità per la nazionale iberica, rispetto alle precedenti valutazioni. Le quote riflettono i risultati e le prestazioni del team nel torneo, che si svolge negli Stati Uniti, Canada e Messico. La competizione ha influenzato le valutazioni dei possibili vincitori individuali del premio.

Da giugno, prima dell'inizio del torneo in Usa, Canada e Messico, ad oggi con il ct De la Fuente padrone, ecco come sono cambiate le quote dei candidati al trofeo Vincerà un giocatore del Psg, che ha conquistato la Champions League per il secondo anno consecutivo, o uno della Nazionale spagnola che ha trionfato nel Mondiale americano? La corsa al Pallone d'Oro è aperta a qualsiasi soluzione perché non esiste in questa stagione un candidato principe in grado di dominare, come in passato, la corsa al trofeo. Scopriamo le quote vincitore Pallone d'Oro 2026. C'era talmente tanta indecisione anche tra i bookie dei principali siti di scommesse prima dell'inizio del Mondiale, che addirittura Lionel Messi non era tra i primi dieci candidati al Pallone d'Oro del 2026 per il quale adesso è in piena corsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pallone d'Oro, il Mondiale alla Spagna può cambiare tutto: le quote aggiornate

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