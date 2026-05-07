Kvaratskhelia può vincere il Pallone d’Oro anche senza andare al Mondiale

Kvicha Kvaratskhelia ha conquistato la qualificazione del Paris Saint-Germain alla finale di Champions League, attirando l’attenzione della stampa sportiva europea. La sua stagione ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori, che evidenziano come possa ambire al Pallone d’Oro anche senza partecipare al Mondiale. La sua prestazione in campo ha rafforzato questa possibilità, rendendo il suo nome uno dei più citati nel panorama calcistico internazionale.

Kvicha Kvaratskhelia ha firmato la qualificazione alla finale di Champions del Psg. È un plebiscito su tutta la stampa sportiva europea. Un “bisturi” per il Guardian, in Spagna ne sottolineano le qualità più nascoste, il suo incredibile lavoro difensivo. Da queste parti, ad addio ancora fresco, avemmo modo di scriverlo senza problemi: come poteva restare a Napoli, uno così? Doveva davvero restare qui, “ad esultare cercando di non scivolare nel curvone della pista di atletica del Maradona bagnata per spegnere preventivamente i fumogeni. Guardandoci negli occhi, dal basso in alto, baciandosi uno qualunque degli sponsor cuciti su una qualunque delle maglie del Napoli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kvaratskhelia può vincere il Pallone d’Oro anche senza andare al Mondiale Notizie correlate La partita che ha candidato Kvaratskhelia al Pallone d'OroAl 33’ Manuel Neuer deve già ricorrere a una delle sue parate migliori per evitare che la partita finisca. Psg-Bayern finisce 5-4, come in Villa Comunale. Kvaratskhelia punta al Pallone d’oro?Possiamo dire che Psg-Bayern è stata una partita da Villa Comunale? Non vorremmo trovarci sul registro degli indagati per vilipendio all’idea di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pallone d'Oro 2026, si comincia: difficile per Kvara. Per Olise, Kane e Dembelè c'è la spinta del Mondiale; Kvaratskhelia: A Napoli mi chiamavano 'Kvaradona', ma nessuno può essere paragonato a Diego; Il papà di Kvaratskhelia: Ha deciso lui di andare via dal Napoli. Ma non c'è complimento migliore di Kvaradona; Paris - Bayern 5-4: PSG in vantaggio dopo una semifinale epica. PSG, Kvaratskhelia: Lavoro duramente, forse è il migliore momento della mia carrieraL'ex attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime dopo Bayern Monaco-PSG. areanapoli.it PSG, Kvaratskhelia: Devo correre, altrimenti finisco in panchinaKhvicha Kvaratskhelia, esterno del PSG, ha parlato nel corso di un'intervista concessa a Prime Video dopo il pareggio di ieri a Monaco e la conquista della finale di Champions. fantacalcio.it Kvaratskhelia devastante, Luis Enrique supera Kompany. Kane piange, Musiala fantasma: tutti i voti delle semifinali - facebook.com facebook Gli incroci del calciomercato: un anno prima che arrivasse al Napoli, Kvaratskhelia era nel mirino del Borussia Dortmund. L’affare non si fece, facilitato invece l’anno dopo dai problemi economici per la guerra in Ucraina. Ma chi scelse il Dortmund l’anno prima x.com