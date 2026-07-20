Deadpool 4 si farà? Ryan Reynolds riapre una porta che sembrava definitivamente chiusa

Ryan Reynolds ha lasciato intendere che ci potrebbe essere una possibilità di vedere ancora Deadpool nel MCU, nonostante le voci contrarie. Durante il Fanatic Fest, l’attore ha parlato di un possibile sviluppo futuro per il personaggio, senza confermare ufficialmente un nuovo film. Reynolds non ha fornito dettagli concreti, ma ha aperto alla possibilità di ulteriori progetti legati a Wade Wilson. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da parte della produzione o degli studi cinematografici.

Ryan Reynolds aggiorna i fan sul futuro di Deadpool: nel MCU potrebbe esserci ancora spazio per le avventure di Wade Wilson. Cos'ha svelato al Fanatic Fest. Ryan Reynolds non sembra ancora pronto a salutare Wade Wilson. Dopo aver lasciato intendere che il Mercenario Chiacchierone non sarebbe più tornato al centro di un film tutto suo, l'attore ha sorpreso i fan con un aggiornamento decisamente più incoraggiante: un nuovo capitolo di Deadpool sarebbe effettivamente in preparazione. La conferma è arrivata durante il Fanatics Fest, dove Reynolds ha parlato del materiale narrativo ancora disponibile nei fumetti Marvel. Non ci sono, per il momento, un titolo ufficiale, una data di uscita o indicazioni sul regista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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