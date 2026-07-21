Durante uno spettacolo dal vivo, ESPN ha licenziato l’analista della NFL Ryan Clark, che stava partecipando alla trasmissione. La decisione è stata presa mentre Clark era in onda, e si tratta di un licenziamento che avrebbe comportato un compenso di circa 2 milioni di dollari. La motivazione ufficiale riguarda il timore che la notizia della sua uscita dall’azienda potesse essere divulgata prima del tempo.

2026-07-21 14:26:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Secondo quanto riferito, Ryan Clark è stato licenziato durante uno spettacolo dal vivo della NFL perché ESPN temeva che la notizia della sua partenza sarebbe trapelata. L’analista e campione del Super Bowl Clark, che fa parte dell’organizzazione da più di 10 anni, è stato informato della decisione durante le riprese lunedì in seguito alle domande dei media sul suo futuro, ha detto The Athletic citando fonti. Il quotidiano, che stima lo stipendio di Clark a più di 2 milioni di dollari, ha detto che il 46enne non ha terminato la trasmissione a seguito di un trasloco fatto in parte a causa di “problemi con alcune delle sue scelte”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Ryan Clark: analista della NFL “licenziato dal lavoro ESPN da 2 milioni di dollari durante lo spettacolo”

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Ryan Clark FIRED On Air! ESPNs Shocking Decision Explained

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