Jeff Bezos, noto fondatore di una grande azienda di commercio elettronico, sta valutando la vendita del suo yacht a vela chiamato Koru, lungo 127 metri. Il natante, considerato tra i più grandi e costosi mai realizzati, avrebbe un valore di circa 500 milioni di dollari. La decisione di mettere in vendita questa imbarcazione arriva dopo che si sono susseguite voci sulla possibilità che l’imprenditore decidesse di liberarsi di uno dei suoi beni di lusso più imponenti.

Perfino per Jeff Bezos il lusso estremo può trasformarsi in un problema: il fondatore di Amazon, secondo indiscrezioni, starebbe pensando di vendere il suo gigantesco yacht a vela Koru, uno dei più grandi e costosi mai costruiti. Il motivo sarebbe semplice: il Koru è diventato troppo difficile da gestire e troppo grosso per avvicinarsi ai porti. Jeff Bezos vende lo yacht Koru. A impensierire Bezos, costantemente ai primi posti della classifica dei più ricchi del mondo, non sarebbero tanto le spese faraoniche necessarie al mantenimento dell’imbarcazione ma, come detto, le dimensioni fuori scala che stanno creando problemi continui durante gli spostamenti nei porti più esclusivi del Mediterraneo e non solo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Jeff Bezos vende lo yacht Koru da 127 metri, vale 500 milioni di dollari

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Jeff Bezos Is Selling His $500 Million Megayacht Koru Because It's Too Big

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