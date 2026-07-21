Un gatto è stato intercettato nel carcere di Nižnij Novgorod, in Russia, mentre trasportava due collari di stoffa artigianali con sostanze stupefacenti. Le guardie penitenziarie hanno scoperto l’animale che, presumibilmente, era stato utilizzato come corriere della droga. La scoperta è stata comunicata dal Servizio penitenziario federale. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo all’origine delle sostanze o alle persone coinvolte.

Un gatto utilizzato come corriere della droga è stato intercettato dalle guardie di una colonia penale a Nižnij Novgorod, in Russia. Lo rende noto il Servizio penitenziario federale, spiegando che l’animale trasportava due collari di stoffa artigianali contenenti sostanze stupefacenti destinate ai detenuti della struttura. Il felino è stato individuato e fermato prima di entrare nel carcere, mentre un cane antidroga ha successivamente confermato la presenza delle sostanze proibite. Dopo il sequestro dei collari e un controllo sulle sue condizioni di salute, il gatto è stato rimesso in libertà. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Russia, "beccato" il gatto usato come corriere della droga nel carcere di Nižnij Novgorod

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