Corriere Amazon consegna un pacco e ruba il gatto | beccato dalla telecamera di sorveglianza e condannato – Il video

Un corriere di Amazon è stato condannato nel Regno Unito a otto settimane di carcere e a una multa di 500 sterline dopo aver consegnato un pacco e aver rubato un gatto. La vicenda è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza che ha immortalato i fatti. Meno di un anno fa, nel paese, è stata introdotta una legge specifica per sanzionare i furti di animali domestici. La condanna si riferisce a un episodio avvenuto recentemente, che ha attirato l’attenzione pubblica.

Consegna un pacco e ruba un gatto: per questo un corriere di Amazon è stato condannato a otto settimane di carcere e 500 sterline di multa nel Regno Unito, dove meno di un anno fa è entrata in vigore una nuova legge nata proprio per punire il furto di animali domestici. La difesa dell’uomo. Il fatto è avvenuto a Elland, nel West Yorkshire. L’uomo – un 43enne di origini rumene – è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della casa presso cui stava consegnando un pacco mentre prendeva in braccio il gatto di nome Nora e lo portava via. Agli agenti il corriere aveva raccontato di aver visto il gatto sotto la pioggia e di aver pensato che stesse male. 🔗 Leggi su Open.online

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Exploding Package Prank Catches Thief! (Caught on Ring Camera)

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