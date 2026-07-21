Dopo la partita contro l’Australia, è stata annunciata la squalifica di due turni per Marco Riccioni. La decisione è stata presa in seguito alle verifiche sul comportamento durante il match. Riccioni si unisce ad altri giocatori già squalificati, tra cui Niccolò Cannone e Gonzalo Quesada. La squadra italiana ha subito diverse sconfitte nelle ultime partite contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia.

Arriva un’altra tegola per l’Italia del rugby dopo le sconfitte subite nei match contro Giappone, Nuova Zelanda ed Australia e le squalifiche di Niccolò Cannone e Gonzalo Quesada (quest’ultima già scontata): dopo l’incontro con i Wallabies è stato squalificato anche Marco Riccioni. Nel match con l’Australia, infatti, l’azzurro, già sostituito, aveva ricevuto un cartellino rosso per aver partecipato ad una rissa che, iniziata in campo, era finita sulla panchina dell’Italia: la Commissione disciplinare indipendente ha squalificato per due partite il pilone azzurro. Marco Riccioni, infatti, ha violato la regola 9.27, ma tale violazione è stata considerata di basso grado e ridotta da quattro a due settimane in virtù delle attenuanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Rugby, Marco Riccioni squalificato per due partite dopo la sconfitta con l’Australia

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