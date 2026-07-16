Il commissario tecnico dell’Italrugby è stato squalificato per due turni da World Rugby a causa delle dichiarazioni rilasciate dopo la partita contro la Nuova Zelanda a Wellington. La sanzione è stata decisa per le critiche rivolte all’arbitro e al calendario del Nations Championship. La Federazione Italiana Rugby ha annunciato che farà ricorso contro la decisione. La squalifica prevede l’assenza nelle prossime due partite ufficiali.

Il ct dell’Italrugby è stato sanzionato per le dichiarazioni rilasciate dopo Nuova Zelanda-Italia a Wellington. Nel mirino le critiche all’arbitro Luc Ramos e al calendario del Nations Championship. Gonzalo Quesada è stato squalificato per due giornate da World Rugby. Il commissario tecnico dell’Italrugby è stato sanzionato dopo le dichiarazioni rilasciate al termine della sfida persa dagli Azzurri contro la Nuova Zelanda a Wellington. La Federazione Italiana Rugby ha preso atto della decisione e ha annunciato che presenterà appello. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Rugby, Quesada squalificato due giornate da World Rugby: la FIR farà appello

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