Rugby il CT dell’Italia sospeso per due partite dopo le dichiarazioni sull’arbitraggio con la Nuova Zelanda
Il commissario tecnico della nazionale italiana di rugby è stato sospeso per due partite. La sospensione è stata decisa dopo le dichiarazioni rilasciate ai media in seguito alla partita contro la Nuova Zelanda disputata l’11 luglio. Quesada aveva commentato l’arbitraggio durante le sue dichiarazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le prossime due gare della squadra.
Il commissario tecnico della Nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, è stato sospeso per due partite a seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dopo il match perso dagli azzurri in Nuova Zelanda lo scorso 11 luglio. La decisione rientra in una nuova procedura sanzionatoria entrata in vigore a luglio, ma la Federazione Italiana Rugby ha già annunciato che farà ricorso avverso la sanzione. La decisione comunicata da World Rugby: “ World Rugby implementa una nuova procedura sanzionatoria per abusi nei confronti degli arbitri. In conformità con le disposizioni della procedura sanzionatoria per abusi nei confronti degli arbitri, World Rugby conferma la sospensione automatica di due partite inflitta al commissario tecnico dell’Italia, Gonzalo Quesada, per commenti riguardanti l’arbitraggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
FINAL COPPA ITALIA 2025/26(Entrance )VALRUGBY
Notizie e thread social correlati
Rugby, Nations Championship: Italia ko 47-17 con la Nuova ZelandaL’Italia ha perso 47-17 contro la Nuova Zelanda nel match di Nations Championship.
Rugby, Niccolò Cannone squalificato quattro settimane dopo il rosso contro la Nuova ZelandaNiccolò Cannone è stato squalificato per quattro settimane dopo il rosso ricevuto contro la Nuova Zelanda.
Temi più discussi: Quesada: Contro gli All Blacks vogliamo competere; Nations Championship: le dichiarazioni di Gonzalo Quesada dopo Nuova Zelanda-Italia; Nuova Zelanda-Italia rugby, Nations Championship 2026: orario, tv, streaming, formazioni; Rugby, solo un tempo di grande Italia: la Nuova Zelanda vince 47-17.
PER COMBATTERE L'ABBANDONO DELLE U18, IRFU LANCIA LA WOMEN’S CLUB SPRINT COMPETITION 2026/27 Una nuova iniziativa pensata per far crescere il rugby femminile e accompagnare le giocatrici nel passaggio tra U18, università e rugby facebook
Inghilterra-Argentina, chi vince la semifinale ai Mondiali della Coppa del Mondo 2026 all'Atlanta Stadium? reddit
Rugby: critiche all'arbitro, Quesada squalificato due partiteLa federazione mondiale di rugby ha comminato una squalifica di due partite al ct dell'Italia Gonzalo Quesada per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta 47 ... ansa.it
Nations Championship, la Nuova Zelanda batte l'Italia 47-17L'Italia gioca un primo tempo di livello, passa pure in vantaggio ma subisce, poi, la rimonta e l'ondata All Blacks nel secondo tempo. Nel Nations Championship 2026 arriva, così, il secondo ko dopo qu ... sport.sky.it