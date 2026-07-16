Rugby il CT dell’Italia sospeso per due partite dopo le dichiarazioni sull’arbitraggio con la Nuova Zelanda

Notizia in breve

Il commissario tecnico della nazionale italiana di rugby è stato sospeso per due partite. La sospensione è stata decisa dopo le dichiarazioni rilasciate ai media in seguito alla partita contro la Nuova Zelanda disputata l’11 luglio. Quesada aveva commentato l’arbitraggio durante le sue dichiarazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le prossime due gare della squadra.