Il mercato della Juventus vede ancora incertezza sulla fascia sinistra. Il difensore uruguaiano sembra destinato a lasciare la squadra, mentre il laterale italiano non ha ancora deciso se rimanere o andare via. Sul tavolo ci sono due nomi considerati come possibili acquisti per rafforzare quella zona del campo, che rimane uno dei punti ancora da definire nel mercato in corso.

di Luca Fioretti Mercato Juve, la fascia sinistra è un cantiere aperto: Cabal viaggia verso l’addio, Cambiaso resta in bilico. Ci sono due nomi nel mirino per il futuro. Il mercato della Juventus prepara una rivoluzione tecnica per la fascia sinistra, con la dirigenza che è chiamata a prendere decisioni fondamentali. L’attuale situazione appare estremamente incerta: Juan Cabal sembra indirizzato verso l’addio, destinato a lasciare un vuoto importante. A questa assenza si aggiunge la complessa posizione di Andrea Cambiaso. Il prezioso laterale ha un futuro tutto da decifrare e la permanenza non è affatto garantita per la prossima annata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, la fascia sinistra è un cantiere aperto: Cabal verso l’addio, Cambiaso in bilico. Due i nomi nel mirino per il futuro

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