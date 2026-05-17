Rugani si avvicina a tornare alla Juventus, mentre la Fiorentina ha deciso di non esercitare l’obbligo di riscatto. La trattativa tra le due squadre sembra aver raggiunto una fase conclusiva, con l’accordo che si sta definendo nelle ultime settimane. La decisione di non proseguire con il riscatto obbliga la Fiorentina a rinunciare all’ingaggio del giocatore, lasciando spazio a una nuova soluzione per il difensore. La situazione si evolve in modo rapido, con le parti che stanno finalizzando gli ultimi dettagli.

di Francesco Spagnolo Rugani è sempre più vicino al ritorno alla Juve. E’ sfumato l’obbligo di riscatto da parte della Fiorentina. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul giocatore. Il calciomercato riserva spesso colpi di scena, ma per il futuro di Daniele Rugani la strada sembra ormai tracciata in modo definitivo. L’ultima sfida di campionato disputata all’Allianz Stadium contro la Juventus ha emesso un verdetto chiaro per il difensore centrale, spegnendo le residue speranze di una sua permanenza prolungata in Toscana. Dopo questo match, infatti, sono ufficialmente svaniti i presupposti contrattuali che avrebbero costretto la Fiorentina ad acquistare il cartellino del giocatore a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rugani, sempre più vicino il ritorno alla Juve. Sfuma l’obbligo di riscatto della Fiorentina. Gli aggiornamenti

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