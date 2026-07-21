Un uomo ha sottratto una Toyota Land Cruiser e l'ha guidata all’interno di un centro commerciale, rompendo le porte d’ingresso e attraversando le aree pedonali. La scena ha causato scompiglio tra i clienti presenti, che sono stati costretti a mettersi in salvo. La polizia è intervenuta e ha arrestato il soggetto poco dopo.

Un uomo ha rubato una Toyota Land Cruiser per poi guidarla attraverso un centro commerciale, sfondando le porte d'ingresso e seminando il panico tra i clienti. Succede nei dintorni di Melbourne, in Australia, dove un 28enne è stato arrestato a seguito di un folle gesto che fortunatamente ha comportato solamente danni materiali. Nessuno infatti è stato ferito dall'auto in corsa, che secondo le ricostruzioni delle autorità locali ha toccato i 60 kmh tra le corsie del centro commerciale. L'autore del furto sarà portato in tribunale l'8 agosto. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Ruba un'auto e la guida nel centro commerciale: arrestato dopo il folle gesto

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Essere una RAGAZZA SOLA a MILANO la NOTTE mi ha fatto PAURA... (Arrestato!)

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