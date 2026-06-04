Lucca | ruba vestiti in un centro commerciale e tenta di fuggire arrestato dai carabinieri
Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Lucca dai carabinieri dopo aver tentato di scappare con vestiti rubati in un centro commerciale. Il ragazzo, di nazionalità algerina, è stato fermato poco dopo il furto e portato in caserma. La refurtiva è stata recuperata e restituita. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio, senza ulteriori incidenti.
LUCCA – Un ragazzo di 23 anni, di nazionalità algerina, è stato arrestato a Lucca dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. Il giovane, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato intercettato dai militari della sezione operativa impegnati in un servizio in abiti civili volto al contrasto dei reati predatori. Era stato notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nel parcheggio del supermercato Lidl di viale Puccini, attirando l’attenzione degli operatori. Secondo quanto ricostruito, il 23enne è entrato inizialmente nel punto vendita, muovendosi tra le corsie senza interessarsi alla merce esposta, ma concentrandosi invece su borse e zaini dei clienti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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