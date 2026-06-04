Lucca | ruba vestiti in un centro commerciale e tenta di fuggire arrestato dai carabinieri

Notizia in breve

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Lucca dai carabinieri dopo aver tentato di scappare con vestiti rubati in un centro commerciale. Il ragazzo, di nazionalità algerina, è stato fermato poco dopo il furto e portato in caserma. La refurtiva è stata recuperata e restituita. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio, senza ulteriori incidenti.