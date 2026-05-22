Un uomo alla guida di un'auto ha iniziato una corsa spericolata nel centro di Monza, rispondendo alle forze dell'ordine con una fuga ad alta velocità. Alla richiesta di fermarsi, l’uomo ha risposto di non volerlo fare, continuando a condurre la vettura lungo le strade cittadine. La polizia ha inseguito il veicolo per diversi minuti, tentando di bloccarlo senza successo. Dopo alcune manovre, sono riusciti a fermare l’auto e ad arrestare il conducente.

Monza, 22 maggio 2026 – " Non mi andava di fermarmi ". E così un imprenditore ha ingaggiato una folle fuga a tutta velocità. Nel pomeriggio del 20 maggio, agenti della Questura di Monza e della Brianza – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – hanno indagato in stato di libertà, per il nuovo reato introdotto dal Codice della Strada, un cittadino milanese al termine di una fuga ad alta velocità per le vie di Monza. Intorno alle 15.30, gli agenti della polizia di Stato, impegnati nel pattugliamento del territorio, transitando lungo viale Lombardia hanno notato, nel senso opposto di marcia, un’auto che proveniva dalla SS36 a velocità elevata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Folle fuga in auto nel centro di Monza. Alla guida un imprenditore: “Non mi andava di fermarmi”

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