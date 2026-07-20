Milano rapina in via Torino | la vittima filma l' aggressione | due minorenni in carcere una aveva postato il video sui social

Da milano.corriere.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due minorenni sono stati arrestati dopo una rapina in via Torino a Milano, durante la quale la vittima ha registrato con il cellulare alcuni momenti dell'aggressione. Uno dei giovani coinvolti aveva successivamente pubblicato il video sui social media. Le forze dell'ordine hanno recuperato anche le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno contribuito a identificare i responsabili. La vittima ha consegnato agli inquirenti le registrazioni realizzate durante l'evento.

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La vittima era riuscita a riprendere con il cellulare alcuni istanti dell'aggressione. Quelle immagini, insieme ai filmati delle telecamere di sorveglianza di via Torino, in pieno centro a Milano, sono diventate la chiave dell'indagine che ha portato all'arresto e al trasferimento in carcere di due ragazze di 15 e 17 anni, ritenute responsabili della rapina a una giovane, avvenuta nella notte del 25 giugno. Una delle due ragazze, subito dopo l'aggressione, avrebbe pubblicato sul proprio profilo social un video legato a quanto era appena accaduto, elemento che è entrato a far parte degli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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