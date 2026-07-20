Due minorenni sono stati arrestati dopo una rapina in via Torino a Milano, durante la quale la vittima ha registrato con il cellulare alcuni momenti dell'aggressione. Uno dei giovani coinvolti aveva successivamente pubblicato il video sui social media. Le forze dell'ordine hanno recuperato anche le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno contribuito a identificare i responsabili. La vittima ha consegnato agli inquirenti le registrazioni realizzate durante l'evento.

La vittima era riuscita a riprendere con il cellulare alcuni istanti dell'aggressione. Quelle immagini, insieme ai filmati delle telecamere di sorveglianza di via Torino, in pieno centro a Milano, sono diventate la chiave dell'indagine che ha portato all'arresto e al trasferimento in carcere di due ragazze di 15 e 17 anni, ritenute responsabili della rapina a una giovane, avvenuta nella notte del 25 giugno. Una delle due ragazze, subito dopo l'aggressione, avrebbe pubblicato sul proprio profilo social un video legato a quanto era appena accaduto, elemento che è entrato a far parte degli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Milano, rapina in via Torino: la vittima filma l'aggressione: due minorenni in carcere, una aveva postato il video sui social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, ruba un portafogli in pieno centro e viene braccato dai passanti: il video virale sui social

Notizie e thread social correlati

Due ragazzine arrestate per rapina a Milano, una pubblicò sui social il video. Blitz della polizia contro la criminalità giovanileDue minorenni sono state arrestate dalla polizia a Milano con l’accusa di aver rapinato una giovane nella notte del 25 giugno in via Torino.

Leggi anche: Tentata rapina a Gallarate con una doppia lama di 20 cm, due minorenni arrestati: il video dell'aggressione

Temi più discussi: Rapina in gioielleria a Milano: catturati i rapinatori, recuperata la refurtiva; Milano, parla la gioielliera rapinata a Niguarda: Mi hanno fatta sdraiare puntandomi una pistola alla testa. Ho pensato: ora muoio; La maxi rapina da 100mila euro in gioielleria, arrestate tre persone: in casa contanti, gioielli e una pistola; Maxi retata contro le baby gang in 44 città italiane, 539 arresti: a Milano denunciate due ragazze minorenni per rapina aggravata.

Milano – La procura di Asti firma l’ordine di esecuzione della pena per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi di reclusione, per il duplice omicidio di due rapinatori durante una rapina nel 2021. Continua la le… ift.tt/3xN x.com

Milano, rapina in via Torino: la vittima filma l'aggressione: due minorenni in carcere, una aveva postato il video sui socialLe due ragazze, di 15 e 17 anni, avevano aggredito una giovane lo scorso 25 giugno. L'arresto rientra nella maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile che ha coinvolto 44 p ... milano.corriere.it

Milano, rapina in centro: arrestate due ragazze di 15 e 17 anniDue giovani, di 15 e 17 anni, sono state arrestate e condotte in carcere minorile dopo aver rapinato una donna in pieno centro a Milano. L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 19 luglio 2026, i ... it.blastingnews.com