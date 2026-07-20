Due minorenni sono state arrestate dalla polizia a Milano con l’accusa di aver rapinato una giovane nella notte del 25 giugno in via Torino. Una delle due ha pubblicato sui social un video dell’aggressione. La polizia ha eseguito un blitz nel capoluogo lombardo e ha portato in carcere le due ragazze di 15 e 17 anni. La vittima è stata aggredita e derubata durante la rapina pluriaggravata.

Due ragazze di 15 e 17 anni sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Milano con l’accusa di rapina pluriaggravata ai danni di una giovane, aggredita nella notte del 25 giugno scorso in via Torino, nel cuore del capoluogo lombardo. Le due, una italiana e l’altra tunisina, sono finite in carcere su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni. Una delle due, particolarmente attiva sui social network, poche ore dopo l’assalto ha pubblicato online il video della rapina. L’identificazione stata possibile grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona e ai successivi approfondimenti investigativi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Due ragazzine arrestate per rapina a Milano, una pubblicò sui social il video. Blitz della polizia contro la criminalità giovanile

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Questa rapina è accaduta due giorni fa a Milano proprio sotto casa mia.

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Due ragazzine di 15 e 17 anni rapinano una donna in centro a Milano, poi mettono il video sui social: in carcereDue ragazze di 15 e 17 anni hanno rapinato una donna in centro a Milano durante la notte del 25 giugno.

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