Amir Rrahmani ha annunciato il modulo con cui la squadra giocherà questa stagione, durante un incontro con i giornalisti nel ritiro di Dimaro. Ha anche parlato di Rafa Marin e Marianucci, lasciando intendere alcune novità tattiche. Rrahmani ha confermato che l'allenatore ha già ottenuto l'adesione dello spogliatoio e ha fatto il punto sui primi giorni di preparazione prima dell'inizio ufficiale della stagione.

Amir Rrahmani traccia il bilancio dei primi giorni di ritiro a Dimaro e conferma il cambio tattico, con Massimiliano Allegri che ha già conquistato lo spogliatoio azzurro. Rrahmani e il nuovo modulo: la difesa a quattro prende forma. Nei primi allenamenti di Dimaro emerge una direzione tattica precisa. Il difensore del Napoli, intervistato da Sky Sport, non ha dubbi sulla scelta di Allegri: “Da quello che si è visto nei primi allenamenti e nelle partitelle, sembra proprio che si vada verso una difesa a quattro “. Non è una semplice sperimentazione, ma una linea di lavoro sistematica che caratterizza già questa fase preparatoria della squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rrahmani: “Ecco con che modulo giocheremo. Rafa Marin e Marianucci? Posso dirvi una cosa”

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