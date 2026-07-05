Napoli, 5 luglio 2026 - Si chiude una porta e si apre un portone? È ciò che sperano diversi protagonisti del pianeta Napoli dopo che Mario Gila, il prescelto per rinforzare il reparto difensivo che l'anno scorso ha scricchiolato più del dovuto, sembra diretto al Milan. Lo spera innanzitutto Massimiliano Allegri, che ha incassato a distanza la vendetta sportiva dal suo fresco passato, che gli ha soffiato un obiettivo che in questo mese abbondante di attesa prima della firma con gli azzurri era stato pienamente condiviso con il quartier generale di Castel Volturno. Lo spera poi Aurelio De Laurentiis, che tra scelte proprie dopo le spese pazze... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Napoli, salta Gila: chance di riscatto per Beukema, Marin e Marianucci?

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